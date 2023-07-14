14 июля, 09:37

В Северной Осетии восстановили нарушенное из-за ДТП движение поездов

В результате аварии пострадали два человека

ВЛАДИКАВКАЗ, 14 июля. /ТАСС/. Движение поездов на участке Эльхотово - Муртазово в Северной Осетии осуществляется в штатном режиме. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

"Сегодня в 11:36 устранены последствия ДТП на перегоне Муртазово - Эльхотово в Республике Северная Осетия - Алания. Движение поездов на данном участке осуществляются в штатном режиме", - сказал собеседник агентства.

В пятницу в 08:00 водитель грузового автомобиля выехал на регулируемый железнодорожный переезд при исправно действующей сигнализации перед приближающимся пассажирским поездом № 34 Москва - Владикавказ.

Машинист пассажирского поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось. Пострадали водитель и пассажир поезда, которым медицинская помощь была оказана на месте. В результате ДТП от 2,5 до 3,5 часа задерживались пассажирские поезда № 34 Москва - Владикавказ, № 680 Адлер - Владикавказ, № 251 Владикавказ - Санкт-Петербург. 

Теги:
РоссияСеверная Осетия
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