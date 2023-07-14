На Невском Пятачке открыли стелу в память о защитниках Ленинграда из Забайкалья

На гранитной стеле выведена карта Забайкальского края, а также отрывок из стихотворения "Обелиск памяти" народного поэта Республики Бурятия Арсалана Жамбалова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Торжественное открытие мемориальной стелы "Вечная память забайкальцам - защитникам Ленинграда" состоялось в пятницу на Интернациональной аллее памяти и славы на Невском Пятачке. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе администрации Ленинградской области.

"Каждый год мы проводим на этом месте захоронения бойцов, которых находим в ленинградской земле до сих пор. У фашистов была задача уничтожить Ленинград, и наши ребята их били, жгли их танки, как и современные бойцы-участники СВО, что сегодня уничтожают нацистскую нечисть. Советский солдат не имел национальности: он был и бурятом, и украинцем, и белорусом, и грузином. Спасибо забайкальцам за то, что вы чтите память своих героев, а мы будем за ней ухаживать", - приводит пресс-служба слова губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

На гранитной стеле выведена карта Забайкальского края, а также отрывок из стихотворения "Обелиск памяти" народного поэта Республики Бурятия Арсалана Жамбалова. Помимо этого, мемориальную композицию дополняет металлическая гильза. В торжественной церемонии открытия также принял участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов.

Невский Пятачок - условное обозначение плацдарма на левом (восточном) берегу Невы, напротив поселка Невская Дубровка. Плацдарм удерживался защитниками Ленинграда с 19 сентября 1941 года до 29 апреля 1942 года. 26 сентября 1942 года бойцам Красной армии удалось восстановить контроль над этой важнейшей стратегической позицией. На небольшом клочке земли, размеры которого иногда варьировались от 2 до 4,5 км по фронту, погибло, по оценкам историков, более ста тысяч советских солдат. Невский Пятачок вошел в историю как место, в котором проявилась вся несгибаемая мощь героического народа, победившего фашизм.