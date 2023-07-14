Глава ВЦИОМ: россияне всегда включают атомную энергетику в список достижений страны

Валерий Федоров напомнил, что на отношение к атомной энергетике в свое время повлияла авария на Чернобыльской АЭС, но через два десятилетия россияне вновь стали воспринимать отрасль позитивно

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Жители России всегда называют атомную энергетику в числе направлений, которыми страна может гордиться. Об этом в пятницу рассказал ТАСС генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров со ссылкой на опросы, которые проводит центр.

"Сегодня, когда мы спрашиваем о том, чем можно гордиться, какие направления, какие технологии находятся на мировом уровне или даже его опережают, атомщики всегда есть в этом перечне", - сказал собеседник агентства.

Он напомнил, что на отношение к атомной энергетике в свое время серьезно повлияла авария на Чернобыльской АЭС, но через два десятилетия россияне вновь стали воспринимать отрасль позитивно. "Мы [после аварии] вступили, как и весь мир, в этакую эпоху радиофобии. Любое упоминание об атомных электростанциях стало восприниматься как сигнал тревоги. Однако к середине нулевых годов, когда стало понятно, что эта отрасль преодолела кризис и уверенно идет вперед как в мировом масштабе, так и в России, люди это почувствовали. Снова стало более спокойное, нормальное отношение к потенциалу атомной энергетики. Новые предложения, новые проекты в этой сфере, вплоть до таких непростых, как, скажем, хранение ядерных отходов, в том числе иностранных, стали восприниматься более рационально", - рассказал Федоров.

По его словам, эту тенденцию могла прервать авария на японской АЭС "Фукусима" в 2011 году, однако в России "этот фукусимский синдром оказался по понятным причинам гораздо слабее, чем чернобыльский". "И сегодня, если можно так выразиться, произошел этакий ренессанс. Не сам по себе, конечно, это результат больших усилий и работы всей атомной отрасли. И сегодня в будущее атома мы смотрим вполне оптимистично", - заключил глава ВЦИОМ.