14 июля, 11:47

В горах Адыгеи нашли пропавшую во время отдыха на турбазе девочку

МЧС России/ ТАСС, архив
© МЧС России/ ТАСС, архив

Ее здоровью ничто не угрожает, сообщил глава региона Мурат Кумпилов

МАЙКОП, 14 июля. /ТАСС/. В Адыгее нашли 11-летнюю девочку, отдыхавшую с родителями в горах и пропавшую в районе озера Псенодах. Ее здоровью ничто не угрожает, сообщил в своем Telegram-канале глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Пропавшая девочка найдена! Жива, здорова, состояние - удовлетворительное. Уже передана родителям", - написал Кумпилов.

Глава республики поблагодарил МЧС и всех задействованных в поисковой операции за скоординированные действия, которые позволили спасти ребенка. "Всегда важно помнить, что горы - это территория, где требуется особая осторожность и соблюдение всех правил безопасности", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что спасатели ведут поиски 11-летнего ребенка в районе Фишт-Оштеновского массива на Майкопском перевале. Девочка потерялась во время отдыха с родителями на турбазе. 

Теги:
РоссияКумпилов, Мурат КаральбиевичАдыгея
© Информационное агентство ТАСС
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