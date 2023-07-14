Мурашко поручил трем клиникам оказать помощь подростку с сепсисом из Пскова

В Минздраве рассказали, что для этого организуют телемедицинские консультации

ПСКОВ, 14 июля. /ТАСС/. Министр здравоохранения Михаил Мурашко поручил трем ведущим клиникам страны взять на контроль лечение подростка из Пскова с сепсисом. Для этого они организуют телемедицинские консультации, сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава РФ в пятницу.

"[Министр поручил] организовать телемедицинские консультации одного из пациентов детской областной клинической больницы Пскова. Пациент в реанимации", - сообщил собеседник агентства. Решение было принято в ходе посещения учреждения министром.

По данным пресс-службы, помощь в лечении должны оказать специалисты Санкт-Петербургского педиатрического университета, Российской детской клинической больницы, а также Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова.

Как пояснил ТАСС ректор Санкт-Петербургского государственного педиатрического медицинского университета Дмитрий Иванов, случай сложный, но решаемый. Консультация уже проведена. "Телемедицинская консультация уже проведена, протокол в ближайшее время будет тоже оформлен. Этот случай является достаточно сложным, но для практики педиатрического университета он решаем", - сказал он.

Позже Иванов сообщил корреспонденту ТАСС, что в ближайшее время пациента переведут в Педиатрический университет Санкт-Петербурга. Министр поддержал это решение. "Ребенок будет переведен в ближайшее время. Сейчас уже проведена телемедицинская консультация. Министру доложено, он дал добро на перевод. Соответствующие указания даны детской областной клинической больнице в Пскове по подготовке ребенка и санитарного транспорта, либо санитарной авиации", - сказал он. Ректор добавил, что пациента готовы принять уже сейчас.

В рамках рабочей поездки в Псковскую область Мурашко совместно с губернатором региона Михаилом Ведерниковым и профильными специалистами посетил Псковскую городскую поликлинику, региональный перинатальный центр, детскую областную больницу, а также областную клиническую больницу, где ознакомился с тем, как выстроена работа медицинских учреждений. Также в программе работы министра - совещание в правительстве региона, посвященное перспективам развития сферы здравоохранения региона.