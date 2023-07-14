Мурашко заявил, что регионы активно включились в организацию геронтологической помощи

По словам министра здравоохранения, ни в коем случае не должно быть предвзятого отношения, что возраст является помехой

ПСКОВ, 14 июля. /ТАСС/. Многие регионы РФ включились в организацию геронтологической помощи, стали активно применять современные методы лечения пожилых людей, оказания высококвалифицированной и высокотехнологичной помощи для максимального сохранения здоровья лиц старшего поколения и активного долголетия, сообщил журналистам в Пскове министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"В этом году мы уже видим, что регионы, внедрив эту технологию, очень активно стали применять современные методы лечения, которые позволяют лицам старшего возраста вернуться к активной жизни, к труду. Серьезным вопросом является доступность к высококвалифицированной помощи и к высокотехнологичной помощи. Для этих видов помощи никаких возрастных ограничений не существует, человек независимо от возраста попадает на данные виды лечения. Это относится к кардиологии, ортопедии, нейрохирургии, многим онкологическим заболеваниям", - сказал глава Минздрава.

По его словам, две недели назад прошла коллегия Минздрава РФ, посвященная помощи лицам старшего возраста. Ключевыми были несколько направлений - это организация геронтологической помощи во всех регионах, развитие как стационарной, так и амбулаторной помощи, включающей в себя блок вопросов, в частности, поддержание когнитивного здоровья. В программу госгарантий в этом году включены такие обязательные требования, как своевременное хирургическое лечение после травм шейки бедра, которая часто инвалидизирует лиц старшего возраста, приковывает их к постели и выключает из социальной жизни. Важным является то, что ни в коем случае не должно быть предвзятого отношения, что возраст является помехой, подчеркнул министр.

"Коллегия была посвящена актуализации работы с этой группой населения, лекарственному обеспечению. Мы видим, что на сегодня многие регионы уже активно включились в реализацию решений этой коллегии, она останется предметом особого контроля, чтобы лица старшего возраста ни в коем разе не чувствовали стигматизации, притеснений. Для лиц старшего возраста важным является еще и начало подготовки к этому возрасту, начиная с трудоспособного, с 50-60 лет. Мы настаиваем в поликлиниках, есть указания на профилактические осмотры, диспансерное наблюдение, оно позволяет подойти к старшему возрасту, максимально сохранив здоровье и активное долголетие", - добавил министр.