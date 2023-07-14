Калининградские работодатели получат до 100 тыс. руб. за трудоустройство жителей с ОВЗ

Расходы пойдут на приобретение специализированных программ для слабовидящих и слабослышащих, мебели, технических приспособлений, адаптацию отдельных элементов помещения под потребности инвалидов

КАЛИНИНГРАД, 14 июля. /ТАСС/. Работодателям Калининградской области могут субсидировать до 100 тыс. рублей за трудоустройство жителей региона с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Расходы возмещаются на обустройство рабочего места по потребностям и профессии человека с инвалидностью, сообщили в пятницу в Министерстве социальной политики Калининградской области.

"Работодатели региона могут получить субсидии за трудоустройство жителей с инвалидностью. Предельный размер субсидии - 100 тыс. рублей на создание одного рабочего места. Оно должно быть оснащено с учетом профессии инвалида, характера выполняемых работ, группы инвалидности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расходы возмещаются на приобретение специализированных программ для слабовидящих и слабослышащих, мебели, технических приспособлений, адаптацию отдельных элементов помещения под потребности инвалидов.

"Для участия в программе субсидирования найма уже заявилась организация, развивающая сеть велопроката на побережье Балтийского моря. На средства поддержки создадут необходимые условия для трудоустройства четырех жителей с инвалидностью. Для каждого из них будет подобрана индивидуальная программа адаптации на рабочем месте и прикреплен сотрудник, который будет помогать на протяжении всей трудовой деятельности", - добавили в министерстве.

В Минсоцполитики отметили, что отборы на участие в программе проходят на регулярной основе. По их результатам с начала этого года две компании региона уже организовали рабочие места для восьми человек. Сейчас в службе занятости населения для жителей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья имеется более 1,6 тыс. вакансий. На данный момент более 1 тыс. организаций региона заквотировали свыше 3,7 тыс. рабочих мест, на 60% из которых уже трудятся жители региона с ОВЗ.