В Пекине, Гонконге и Харбине осенью пройдут Дни Москвы

Также Харбин и Москва договорились об обмене опытом и о реализации совместных проектов в течение трех лет

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Москва и Харбин договорились об обмене опытом и о реализации совместных проектов в течение трех лет в сферах городского управления, транспорта, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, образования, туризма, культуры и культурного наследия, экологии и защиты окружающей среды. Также осенью в трех городах КНР состоятся Дни Москвы, сообщается в пятницу на официальном сайте мэра и правительства столицы.

"Мэр Москвы Сергей Собянин и мэр Народного правительства Харбина (КНР) Чжан Цисян обсудили перспективы развития двусторонних отношений, в том числе в рамках программы сотрудничества между правительством Москвы и народным правительством Харбина на 2023-2026 гг., которая была подписана в феврале. Встреча прошла 14 июля в Москве в рамках визита главы города Харбина в Россию, в ходе которого он также посетил Екатеринбург и Санкт-Петербург. <…> В планах на осень 2023 года - организация Дней Москвы в Китайской Народной Республике, которые пройдут в Пекине, Гонконге и Харбине", - значится в публикации.

"В частности, программой предусмотрены: обмен опытом в области организации дорожного движения, в том числе развитие интеллектуальной транспортной системы и парковочного пространства; обмен опытом в области реконструкции общественных пространств; обмен опытом в сфере утилизации производственных и бытовых отходов; содействие в участии Москвы в Харбинской международной торгово-экономической ярмарке", - отмечается на сайте.

В публикации подчеркивается, что в 2022 году товарооборот между зарегистрированными в Москве организациями и китайскими партнерами составил $35,6 млрд. Китай сохранил первое место по объему взаимной торговли среди зарубежных партнеров российской столицы, которое он занимал и в 2021 году. Объем накопленных китайских инвестиций в московской экономике составил $920 млн.

"По данным погранслужбы ФСБ России, в 2022 году через аэропорты Московского авиаузла в Россию въехали около 45 тыс. граждан Китая, более 30% из них - с деловыми целями. В первом квартале 2023 г. столицу посетили свыше 25 тыс. китайских граждан, что в пять раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится на сайте мэра и правительства столицы.