В Ярославле приостановили работу поликлиники в аварийном здании

Терапевтические участки, диагностическую базу и персонал перевели в другие медицинские учреждения

ТАСС, 14 июля. Здание поликлиники №1, относящейся к клинической больнице №2 в Ярославле, признали аварийным и приостановили оказание в нем услуг пациентам. Персонал, диагностическую базу и терапевтические участки переводят в другие медучреждения, сообщили в пятницу в департаменте здравоохранения Ярославской области.

"По результатам инженерного обследования строительных конструкций здание [поликлиники №1] на Московском проспекте, д.43/10 признано аварийным и продолжать в нем оказывать медицинскую помощь запрещено", - говорится в сообщении.

Отмечено, что все терапевтические участки, диагностическую базу и персонал переводят в две другие поликлиники, где с 15 июля прием пациентов возобновится. "В связи с экстренностью ситуации в первое время возможны организационные проблемы. Администрация больницы №2 заранее просит пациентов набраться терпения", - добавил в департаменте.

Поликлиника №1 расположена в здании бывшего детского приюта, который открыли в апреле 1858 года, в день рождения императора Александра II.