На финал трека "Большой перемены" в Артек поехали трое представителей Армении

В международном треке конкурса могут принять участие старшеклассники - граждане иностранных государств до 17 лет

ЕРЕВАН, 15 июля. /ТАСС/. Трое финалистов международного трека конкурса для учеников школ, студентов колледжей и техникумов "Большая перемена" из Армении отправились в Артек. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба Русского дома в Ереване.

"Международный трек "Большая перемена" проходит при поддержке Россотрудничества, в конкурсе приняли участие ребята из разных стран мира в возрасте от 14 до 17 лет. Главный критерий конкурса - не оценки и школьная успеваемость, а креативность и умение мыслить вне рамок. Ребята писали эссе, сценарии к мультфильмам и снимали короткие видео. По итогам национального отбора от Армении в Артек на финал "Большой перемены" при поддержке представительства Россотрудничества полетели трое победителей", - говорится в сообщении.

В международном треке конкурса "Большая перемена" могут принять участие старшеклассники - граждане иностранных государств в возрасте до 17 лет. Среди условий - свободное владение русским языком. Финалисты из разных стран примут очное участие в суперфинале, который пройдет в Международном детском центре "Артек" с 19 по 23 июля.