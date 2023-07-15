СМИ: в Италии могут отменить более 1 тыс. рейсов из-за забастовки персонала аэропортов

По данным Radio-1, стачка может коснуться 270 тыс. пассажиров

РИМ, 15 июля. /ТАСС/. Более 1 тыс. рейсов могут отменить в Италии из-за забастовки персонала наземного обслуживания аэропортов. Как сообщает в субботу Radio-1, стачка может коснуться 270 тыс. пассажиров.

Восьмичасовая забастовка работников аэропортов начинается в 10:00 по местному времени (11:00 мск) и продлится до 18:00 (19:00 мск). Кроме того, четырехчасовую забастовку проводят пилоты ирландской авиакомпании Ryanair и испанской Vueling. Отмечается, что забастовка приведет к серьезным последствиям в разгар отпускного периода.

Так, итальянская компания ITA Airways отменила 133 рейса по международным и национальным маршрутам. При этом она предусматривает специальный план для обеспечения перевозок, предоставляя возможность бесплатного обмена билетов и компенсации стоимости билетов на отмененные рейсы.

Профсоюзы, представляющие интересы этой категории работников, требуют обновления коллективного договора, регулирующего нормы оплаты труда и регламентирующего сектора, который истек шесть лет назад.

В четверг общенациональную забастовку проводили работники железнодорожного транспорта Италии. В ней приняли участие более 50% трудящихся сектора, что привело к отмене и задержкам поездов, в том числе дальнего следования. Протесты профсоюзов вызвало решение Министерства транспорта сократить стачку с запланированных 24 часов до 12.