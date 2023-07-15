В Фонде Джейкоба Зумы заявили, что экс-президент ЮАР останется в России на время лечения

По словам представителя фонда Мзванеле Маньи, именно врачи должны дать разрешение на возвращение в страну

ПРЕТОРИЯ, 15 июля. /ТАСС/. Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума, против которого на родине открыто уголовное дело, останется в России до тех пор, пока лечащие врачи не дадут согласие на его возвращение домой. Об этом заявил представитель Фонда Джейкоба Зумы Мзванеле Маньи.

"Зума находится в России с прошлой недели или около того, получая медицинскую помощь, - приводит в субботу его слова местный телеканал ENCA. - Я не могу нарушить врачебную тайну пациента, однако Зума не проделал весь путь в Россию с тем, чтобы просто наслаждаться там погодой. Очевидно, что он уехал туда из-за проблем со здоровьем. Сейчас он проходит различные процедуры, и именно врачи скажут, когда ему пора возвращаться домой".

В каком именно городе России Зума проходит лечение, неизвестно. Он вылетел из ЮАР коммерческим рейсом в сопровождении шести сотрудников охраны. В свою очередь местная радиостанция SABC сообщила, что из России Зума может отбыть в Китай.

Зума покинул территорию ЮАР за несколько дней до решения Конституционного суда (КС) о том, что он должен вернуться в тюрьму для полного отбывания своего срока заключения. Летом 2021 года КС признал бывшего президента виновным в неуважении к суду и приговорил его к 15 месяцам лишения свободы. Он начал отбывать срок 8 июля 2021 года. Однако уже 6 августа его перевели в одну из больниц Минобороны, где 15 августа Зума был прооперирован. Департамент исправительных учреждений 5 сентября распорядился предоставить экс-президенту условно-досрочное освобождение по причинам состояния его здоровья. Таким образом, Зума находился в тюрьме немногим больше месяца и еще почти месяц - в больнице.

Сейчас в Высшем суде Питермарицбурга (провинция Квазулу-Наталь) слушается дело по обвинению Зумы в коррупции. Очередное судебное заседание назначено на 15 августа. В рамках дела против 81-летнего Зумы и французской военно-промышленной группы Thales выдвинуты обвинения в мошенничестве (по 12 пунктам), коррупции (по 4 пунктам), рэкете и отмывании денег (по 1 пункту). В случае признания бывшего главы государства виновным ему грозит до 25 лет лишения свободы. В центре разбирательства находится контракт на поставку боевых кораблей на сумму $2,5 млрд, который Thales подписала более двух десятилетий назад с правительством ЮАР, и связанные с ним события. Прокуратура ЮАР обвиняет Зуму в получении от Thales на ежегодной основе взяток в размере 500 тыс. рандов ($30 тыс.).

Многочисленные судебные дела в отношении Зумы, начатые в 2005 году, периодически прекращались и возобновлялись. В мае 2009 года политик был избран президентом ЮАР, а весной 2014 года переизбран на второй срок. Однако в феврале 2018 года он был вынужден уйти в отставку под давлением очередных обвинений в коррупции. На посту главы государства его сменил Сирил Рамапоса.