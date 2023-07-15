На Кубани создали ветеринарные бригады для утилизации погибших при подтоплении животных

В Туапсинском районе ветеринары также проводят дезинфекцию мест, где обнаружили умерших животных и птиц

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. В Туапсинском районе Краснодарского края сформировали пять ветеринарных бригад для утилизации погибших при подтоплении животных и дезинфекции, сообщается в субботу в Telegram-канале районной администрации.

"В пострадавших во время ЧС поселениях Туапсинского района мобильные бригады специалистов ветеринарной службы продолжают обследовать территории и обходить дворы. Обнаруженные трупы домашних животных и птиц утилизируют в соответствии со всеми санитарными требованиями и правилами. Помимо утилизации, ветеринары проводят дезинфекцию мест, где были найдены погибшие животные и птицы, а также рассказывают жителям о мерах профилактики и по заявкам проводят бесплатную вакцинацию. В районе созданы пять ветеринарных бригад", - говорится в сообщении.

В ночь с 11 на 12 июля в Туапсинском районе выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. В Джубгском, Тенгинском, Новомихайловском и Небугском поселениях ввели режим ЧС, из зон подтопления эвакуировали население.

Подтопило жилые дома, райбольница, четыре детсада, пять школ, центр детского творчества, стадион, здание администрации в Джубгском поселении. Разрушен автомобильный мост в хуторе Полковничьем и три пешеходных моста в разных поселках. Повреждены коммунальные системы. В результате непогоды пять человек погибли, еще один числится пропавшим без вести.