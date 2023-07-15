На Украине лишили почетной грамоты режиссера Жанну Богусевич, переехавшую в Россию

Как сообщило Укринформ, вместе с ней в РФ переехали актеры Сергей Листунов и Дарья Терновская

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Харьковская областная военная администрация (ОВА) лишила почетной грамоты режиссера Жанну Богусевич, которая переехала из Харькова в Санкт-Петербург и заявила о создании там нового театра". Об этом сообщило издание "Харьков тудей".

"Считаю обязанностью аннулировать Почетную грамоту Харьковской областной администрации, которую вручили Жанне Богусевич",- цитирует издание главу ОВА Олега Синегубова.

По информации издания, в апреле театр "Час-Ч" объявил о завершении работы в Харькове, а режиссер Жанна Богусевич поблагодарила зрителей "за поддержку, внимание и любовь". В июне Богусевич сообщила о создании нового театра в Санкт-Петербурге, который получил название "Театр Питер".

По словам режиссера, работа в Санкт-Петербурге с детства была ее мечтой и она "сделала выбор в пользу мечты".

Как сообщило агентство Укринформ, вместе с режиссером театра в Россию переехали актеры Сергей Листунов и Дарья Терновская.