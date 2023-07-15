Поток автобусов в новые регионы через Ростовскую область вырос вдвое

Как сообщили в "Упрдор Москва-Волгоград", ежемесячно между территориями курсировали около 9,2 тыс. единиц транспорта

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 июля. /ТАСС/. Число пассажирских автобусов, следующих через Ростовскую область в новые регионы России, с начала 2023 года выросло почти в два раза. Основными направлениями являются Донецкая и Луганская народные республики, сообщил ТАСС в субботу директор ростовского филиала "Агентства автомобильного транспорта" в Южном федеральном округе" Александр Косолапов.

"Основными направлениями для перевозок пассажиров на новые территории Российской Федерации в настоящее время являются Луганская и Донецкая народные республики", - сказал Косолапов.

В "Упрдор Москва-Волгоград" ТАСС сообщили, что число автобусов, проходящих в направлении новых территорий через Ростовскую область по трассе Р-280 "Новороссия" Ростов-на-Дону - Таганрог - граница с ДНР, с января по июль 2023 года выросло практически вдвое - до 9,2 тыс. автобусов ежемесячно.

По словам Косолапова, агентство автомобильного транспорта развивает межрегиональное взаимодействие с минтрансами новых регионов России.

Ранее в правительстве Ростовской области сообщали, что для улучшения пропускной способности дорожники в регионе приступили к капремонту участка федеральной трассы "Ростов - Таганрог" в районе автомобильного пункта пропуска "Весело-Вознесенка" на границе с ДНР, который расширит ее с двух до четырех полос.

16 июня на сайте кабмина сообщили об утверждении премьер-министром России Михаилом Мишустиным включения четырех автомагистралей, которые проходят по территории Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей, в перечень автомобильных дорог федерального значения, в том числе трассы - Р280 - пролегает между Ростовом-на-Дону, Мариуполем, Мелитополем и Симферополем.