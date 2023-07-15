В Сочи городские службы перевели на усиленный режим из-за ожидаемого ливня

Прогнозируются грозы и усиление ветра до 23 м/с

ТАСС, 15 июля. Глава Сочи Алексей Копайгородский в субботу перевел все городские службы на усиленный режим работы из-за ожидаемого во второй половине дня ливня, сообщается на сайте городской администрации. В городе-курорте объявили штормовое предупреждение.

"По сообщению синоптиков, со второй половины суток 15 июля 2023 года на территории Сочи ожидается сильный ливень. По поручению главы Сочи Алексея Копайгородского все службы работают в усиленном режиме. Ситуацию контролирует городской оперативный штаб. Жителям и гостям города рекомендовано воздержаться от отдыха у воды и предпринять все необходимые меры предосторожности", - говорится в сообщении.

По комплексу прогнозируемых неблагоприятных метеоявлений в Сочи объявили штормовое предупреждение, сообщили в ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. " до конца суток 15 июля 2023 года, на участке Магри-Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении краевого главка МЧС.

Ранее в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение на 15 июля из-за ожидаемых ливней, гроз и ветра до 23 м/с. По информации МЧС России, из-за ливней уже подтоплено 72 придомовые территории, вода зашла в 32 дома, спасены 48 человек.

В результате подтопления, по данным администрации Туапсинского района, в Новомихайловском смыло пешеходный мост через реку Нечепсухо, связывавший микрорайон Остров и улицу Колхозную (есть альтернативный мост на улице Шаумяна). Разлив воды зафиксирован также в районе села Агой на 49-м км трассы А-147 Джубга - Сочи.