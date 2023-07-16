В "Москвариуме" появились новые виды редких рыб

Их привезли из Индонезии и с острова Шри-Ланка

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Пресноводная рыба-игла и шишколобая рыба-попугай появились в "Москвариуме" на ВДНХ. Об этом сообщили в воскресенье в пресс-службе выставки.

"В "Москвариуме" на ВДНХ появились новые виды редких водных обитателей: пресноводная рыба-игла и зеленая шишколобая рыба-попугай. Первую привезли в океанариум из Индонезии, а вторую - с острова Шри-Ланка. Первое время они находились на карантине под присмотром специалистов, а сейчас их могут увидеть все посетители аквариумного комплекса", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, новых обитателей непросто содержать: рыба-попугай требует особой смешанной плотоядно-растительной диеты, а рыба-игла питается исключительно живым планктоном. В "Москвариуме" создали для них комфортные, максимально приближенные к естественной среде условия. Специалисты следят за рационом питания рыб и за качеством воды, заверили на ВДНХ.

"Ранее в экспозиции можно было увидеть только морскую иглу, а пресноводная рыба-игла - новый вид, пополнивший список обитателей океанариума. У нее сильно вытянутое, цилиндрической формы тело и длинные приплюснутые челюсти с мелкими заостренными зубами. Ее ближайший родственник - морской конек. Увидеть рыбу можно в аквариуме №25", - уточняется в сообщении.

Рыба-попугай, представленная в аквариуме №75. Взрослая особь достигает 1,3 м в длину. Рыбы-попугаи - гермафродиты. Если вожак группы погибает, некоторые самки меняют свой пол.

"Водные обитатели "Москвариума" регулярно приносят потомство. Этой весной на свет появились сразу несколько скатов и белоперая акула, а ранее экспозицию пополнили кошачьи акулы, пинагоры, морские коньки, скаты моторо, медузы, кораллы нескольких видов и другие гидробионты", - добавили в пресс-службе ВДНХ.

Океанариум в Москве

"Москвариум" на ВДНХ открыли для посетителей в августе 2015 года. Это один из крупнейших в Европе океанариумов, расположенных в сотнях километров от побережья. В нем живут свыше 12 тыс. обитателей. Площадь комплекса составляет более 53 тыс. кв. м, его аквариумы вмещают около 25 млн л воды.

"В океанариуме проходят уникальные водные шоу, а в креативном пространстве "Море музыки" проводятся концерты в ночной атмосфере. Дети и их родители могут посетить интерактивную выставку "Путь воды" и спектакли детского театра "Ламантин". "Москвариум" - это еще и научный центр океанографии и морской биологии, где работают десятки высококлассных ученых, среди которых гидробиологи, ихтиологи, ветеринары и биохимики", - заключается в сообщении.