В Туапсинском районе все соцобъекты восстановили после подтоплений

Больше всего пострадали поселки Тюменский и Новомихайловский

КРАСНОДАР, 16 июля. /ТАСС/. Все социальные объекты, пострадавшие при подтоплениях в Туапсинском районе Краснодарского края, восстановлены. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Социальные объекты Туапсинского района уже восстановлены. Теперь предстоит в течение суток вернуть водоснабжение. Там, где дома просушены, в ближайшие дни должно быть электричество. Комиссиям необходимо максимально быстро провести обходы - люди ждут помощи", - привели в пресс-службе слова губернатора региона Вениамина Кондратьева.

С вечера вторника в Туапсинском районе Краснодарского края выпали три месячные нормы осадков - более 280 мм, произошел подъем уровней воды в реках Нечепсухо, Шапсухо и Дефани. Больше всего пострадали поселки Тюменский и Новомихайловский. Были подтоплены более 290 домов, около 650 придомовых территорий, а также школа и детский сад в Новомихайловском, школа в Тюменском. В настоящее время все лагеря и здравницы Небугского поселения запитаны водой, восстановлено электроснабжение.

В субботу на Туапсинский район вновь обрушились ливни, за день выпало до 20 мм осадков, был зарегистрирован подъем уровня воды в реках Нечепсухи и Псебе. В результате непогоды произошли подтопления более 500 придомовых территорий и 150 домов в Новомихайловском. Также были разрушены два пешеходных моста, два водовода. Работы по восстановлению коммунальных сетей продолжаются.

Как сообщается в Telegram-канале администрации Туапсинского района, в поселке Новомихайловском завершены аварийно-восстановительные работы на электросетях. 16 домовладений, в том числе семь многоквартирных домов с населением 838 человек, подключены к электроэнергии.

К ликвидации последствий непогоды в Туапсинском районе привлечены более 1,6 тыс. человек, 163 единицы техники. В поселке Тюменском продолжаются работы по строительству водовода, в Тенгинском поселении и селе Лермонтово запущен водозабор, водоснабжение подается по графику. Решить проблему подачи воды планируется до конца дня. В Новомихайловском поселении также восстанавливают водоводы, газопровод низкого давления и систему водоотведения.