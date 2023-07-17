Москалькова помогла восстановить права более 120 пострадавшими от финансовой аферы

Уполномоченный по правам человека в РФ напомнила о важности осознанного отношения к финансовым решениям в цифровой эпохе

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова помогла более 120 пострадавшим от цифровой аферы добиться возбуждения уголовного дела.

"Люди обратились к нам с тревожной историей, описывающей систему обмана, когда сотрудники одной организации через интернет привлекали деньги доверчивых граждан для заключения договоров целевого займа на якобы инновационные проекты. Обещания перспективных инвестиций и высоких процентов оказались слишком хорошими, чтобы быть правдой. На самом деле, деньги просто оседали на счетах мошенников", - сообщила Москалькова в своем Telegram-канале в понедельник.

"Пострадавшие, а их больше 120 человек, не получив должной реакции со стороны правоохранительных органов, обратились к нам за помощью с коллективной жалобой. В результате совместной работы с прокуратурой и МВД, проведенной проверки возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества, а люди признаны потерпевшими. Кроме того, выявлены нарушения уголовно-процессуального законодательства", - сообщила омбудсмен.

В связи с этим она напомнила о важности осознанного отношения к финансовым решениям в цифровой эпохе.