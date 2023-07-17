17 июля, 08:34
Атака на Крымский мост

В Феодосии и Керчи развернули 34 ПВР для туристов после теракта на Крымском мосту

Они организованы на базе местных отелей, гостиниц и баз отдыха

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июля. /ТАСС/. Тридцать четыре пункта временного размещения (ПВР) развернуты в Феодосии и Керчи Республики Крым для туристов, которые были вынуждены задержаться из-за теракта на Крымском мосту, сообщается в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"16 пансионатов, гостиниц и турбаз Феодосийского округа готовы принять до 600 человек, ожидающих очередь на паром через Керченский пролив. По поступающим заявкам для них будет предоставлено размещение с питанием. Также некоторые пансионаты и гостиницы продлили срок пребывания отдыхающих на своих территориях, перенеся их отъезд на более позднюю дату. В Керчи в свою очередь принимают туристов 18 ПВР. Они организованы на базе местных отелей, гостиниц и баз отдыха", - говорится в сообщении. 

Теги:
РоссияКрымАтака на Крымский мост
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация