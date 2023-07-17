Материал о геноциде в Белоруссии появится в школьной программе республики

Генеральный прокурор страны Андрей Швед считает важным, чтобы результат расследования уголовного дела о геноциде была доведен до каждого гражданина

МИНСК, 17 июля. /ТАСС/. Учебный материал о результатах расследования уголовного дела о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны с 1 сентября появится в школьной программе. Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Швед.

"Даны конкретные поручения главы государства для подготовки учебного материала, который с 1 сентября этого года должен быть в каждой школе нашей страны. Эта задача будет выполнена", - приводит его слова агентство БелТА. Швед считает важным, чтобы результат расследования уголовного дела о геноциде была доведен до каждого гражданина.

Генпрокурор проинформировал, что на данный момент в ходе расследования дела о геноциде установлено более 2,5 тыс. ранее неизвестных населенных пунктов, которые были уничтожены, в том числе "не менее 80, которые разделили судьбу Хатыни". "Допрошено 17 тыс. живых свидетелей, кроме того, произведена большая работа по увековечению памяти, активно ведется работа с молодежью", - отметил генеральный прокурор Белоруссии.

Генпрокуратура Белоруссии в апреле 2021 года возбудила уголовное дело о геноциде белорусского народа в годы Великой Отечественной войны. К настоящему времени сотрудники прокуратуры допросили около 17 тыс. свидетелей преступлений и направили за рубеж запросы о выдаче остающихся в живых нацистских преступников. Несколько стран отказали в оказании такой помощи Минску, по данным которого могут быть живы более 400 лиц, связанных с геноцидом белорусского народа в годы войны. По оценке генерального прокурора республики, полное расследование дела о геноциде займет до семи лет. Ранее он заявил, что минимальная сумма материального ущерба, нанесенного Белоруссии в годы Великой Отечественной войны фашистской Германией, составляет не менее $2,3 трлн.