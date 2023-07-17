На Ямале стартовали две волонтерские экспедиции по очистке территорий от металлолома

В пресс-службе правительства отметили, что основная задача - сбор и прессовка двухсотлитровых бочек из-под ГСМ для последующего вывоза

ТАСС, 17 июля. Добровольцы из регионов России отправились в экологические экспедиции на мыс Марре-Сале и в село Мыс Каменный в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). В течение двух недель будет проводиться очистка территорий от бочек из-под горюче-смазочных материалов (ГСМ), сообщили в пресс-службе правительства ЯНАО в понедельник.

"В этом году "Волонтеры Арктики" принимают участие в трех больших экспедиционных проектах. Сегодня два отряда отправятся на мыс Марре-Сале и в село Мыс Каменный. В течение двух недель волонтеры будут очищать территории от металлолома. Основная задача - сбор и прессовка двухсотлитровых бочек из-под ГСМ для последующего вывоза", - говорится в сообщении с уточнением, что третья экологическая экспедиция в упраздненный поселок Полярный, где планируется собрать металлолом, древесину и разобрать свалки, начнется 7 августа.

Всего в экологических экспедициях организации "Зеленая Арктика" летнего сезона 2023 года примут участие 84 волонтера из 32 регионов России, а также Казахстана и Киргизии.

Территории, которыми занимаются добровольцы в этом году, подвергались очистке ранее. В августе 2022 года на мысе Марре-Сале волонтеры собрали и подготовили к вывозу более 1,5 тыс. бочек массой около 40 тонн. В поселке Полярный, который упразднили в 2021 году, была организована первая экспедиция, добровольцы очистили площадь более 3 га. Расчистка Мыса Каменного ведется уже на протяжении нескольких лет, там мусор подготовлен к вывозу.

Движение "Волонтеры Арктики" является самым крупным в циркумполярном регионе и насчитывает порядка 680 участников по всему миру. Мероприятия в рамках проекта отвечают задачам нацпроекта "Экология".

Межрегиональная общественная экосоциологическая организация "Зеленая Арктика" создана в 2014 году для привлечения добровольцев к проектам уборки арктических территорий ЯНАО от антропогенного загрязнения. В течение девяти лет волонтеры из более 10 стран провели 17 экологических экспедиций, очистили два острова в Карском море и спасли жизнь одному белому медведю.