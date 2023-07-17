Фадеев: статистика ДТП показывает, что поправки в ПДД об электросамокатах не работают

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека сообщил, что самокаты вовсе не являются безопасным транспортным средством

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев получил от МВД статистику по авариям с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ) за второй квартал 2023 года, после чего пришел к выводу, что поправки в правила дорожного движения не снизили их опасность. Об этом сообщает в понедельник Telegram-канал СПЧ.

"Принятые поправки в ПДД, очевидно, не работают. Расчеты показывают, что опасность СИМ равна опасности транспортных средств. Если посчитать удельное число пострадавших на 100 тыс. СИМ и на 100 тыс. автомобилей, то оно практически одинаково. Самокаты вовсе не являются безопасным транспортным средством. И пешеходы теперь не чувствуют себя на тротуаре в безопасности", - цитирует Telegram-канал слова главы СПЧ.

Ранее Фадеев направил запрос в МВД с просьбой предоставить статистику по ДТП с участием средств индивидуальной мобильности за второй квартал 2023 года. СПЧ сообщает, что согласно полученным от МВД данным за второй квартал последних трех лет видно, что число ДТП с участием СИМ существенно растет (в 2021 году их было 192, в 2022 году - 295 и в 2023 году - 496), число пострадавших также увеличилось с 201 в 2021 году до 516 в текущем. "Что касается жертв, то во втором квартале 2021 года при столкновении с СИМ погибло 4 человека, во втором квартале 2022 года - 1, во втором квартале 2023 года - 5", - сообщает СПЧ.

С 1 марта 2023 года в России вступила в силу новая редакция ПДД. Поправки коснулись водителей электросамокатов, моноколес, гироскутеров и иных аналогичных средств передвижения. Они получили статус СИМ и были признаны транспортными средствами.