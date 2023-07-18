На Кубани стартовала поисковая экспедиция "Битва за Кавказ" с участием более 110 человек

Она объединила поисковиков из Краснодарского края, Адыгеи, Крыма, Севастополя, Липецкой и Воронежской областей

КРАСНОДАР, 18 июля. /ТАСС/. Межрегиональная поисковая экспедиция "Битва за Кавказ", которая в этом году проходит в восьмой раз, стартовала во вторник в Краснодарском крае с участием более 110 добровольцев-поисковиков. Перед ними стоит задача обследовать места крушения советского самолета в окрестностях Абинска и обнаруженный танк вблизи поселка Виноградный, сообщил ТАСС руководитель Ассоциации поисковых отрядов "Кубаньпоиск" Виталий Фоменко.

"Масштабная экспедиция в этом году объединила более 110 поисковиков из Краснодарского края и Адыгеи, Крыма, Севастополя, Липецкой и Воронежской областей. Нам до 24 июля предстоит обследование недавно обнаруженного места падения советского самолета в окрестностях Абинска, а также недалеко от поселка Виноградный - найденного танка. Планируем также исследовать пока не вскрытые траншеи, рассчитываем найти там останки красноармейцев", - сказал он.

Фоменко уточнил, что поисковики продолжат полевые работы, начатые на полях в окрестностях села Кеслерово Крымского района три года назад. В июле 1943 года на этой земле проходили кровопролитные бои по прорыву "Голубой линии" противника. Там же вблизи Кеслерово у них развернут базовый лагерь. В завершении полевого этапа экспедиции, 23 июля, в этом селе на мемориале "Братская могила 477 советских воинов, погибших в боях с фашистскими захватчиками", с воинскими почестями проведут захоронение останков советских воинов, обнаруженных во время поисковых работ на территории Крымского района за последние полтора года.

Экспедицию "Битва за Кавказ" проводит Ассоциация поисковых отрядов "Кубаньпоиск" при поддержке Общероссийского общественного движения "Поисковое движение России" и администрации Крымского района в рамках реализации проекта "Нам доверена память. Битва за Кавказ", реализуемого с использованием гранта президента РФ.

В 2022 году исполнилось 80 лет с начала обороны Кавказа. Битва за Кавказ стала одной из самых продолжительных в Великой Отечественной войне: она длилась 442 дня (с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года). За это время советские войска в сложных условиях степной, горной и горно-лесистой местности провели целый комплекс оборонительных и наступательных операций. Северный Кавказ был стратегически важной точкой для фашистской Германии из-за газа, нефти на территориях Закавказья.