Депутат предложил привлечь бойцов СВО к разъяснению молодежи задач спецоперации

Дмитрий Кузнецов сообщил, что с украинской стороны возможна активная пропагандистская работа в новых регионах

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") обратился к министру просвещения Сергею Кравцову и министру науки и высшего образования Валерию Фалькову с предложением привлечь участников специальной военной операции для разъяснения школьникам и студентам целей и задач СВО. Обращения есть в распоряжении ТАСС.

Президент РФ Владимир Путин по итогам состоявшегося в мае заседания Совета по межнациональным отношениям дал профильным структурам поручение активизировать работу с молодежью новых регионов, а также разъяснять школьникам и студентам РФ причины и задачи специальной военной операции.

Кузнецов отметил, что, согласно поручению главы государства, Минобрнауки России совместно с Минпросвещения России и Росмолодежью должны в срок до 1 октября 2023 года принять дополнительные меры по активизации работы с молодежью Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей по вопросам гармонизации межнациональных отношений и упрочения общероссийской гражданской идентичности, а также по проведению в студенческой и школьной среде информационной работы, касающейся разъяснения причин и задач специальной военной операции.

"Учитывая изложенное, полагаю целесообразным активизировать работу с молодежью в новых регионах с привлечением непосредственных участников специальной военной операции, которые могут от первого лица рассказать про свои подвиги", - написал депутат в письмах, адресованных министрам.

Парламентарий добавил, что с украинской стороны возможна активная пропагандистская работа в новых регионах. "Представляется, что в тему дискуссий с обучающимися возможно включить практические занятия по распознаванию фейков", - предложил Кузнецов.