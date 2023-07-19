Во Львовской области за сутки демонтировали четыре памятника советским солдатам

По данным авторов Telegram-канала "Деколонизация. Украина", памятники снесли в населенных пунктах Буянов, Липовцы, Лопушанка и Поморяны

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Четыре памятника советским солдатам демонтированы за последние сутки во Львовской области на западе Украины. Такие сообщения, сопровождаемые кадрами сноса монументов, опубликованы в Telegram-канале "Деколонизация. Украина".

По данным его авторов, памятники демонтировали в населенных пунктах Буянов, Липовцы, Лопушанка и Поморяны.

Накануне в регионе снесли еще два аналогичных монумента.

17 июля во Львовской областной военной администрации (ОВА) сообщили, что в течение двух недель был снесен 21 советский памятник в шести районах. Согласно информации ОВА, всего с начала 2023 года во Львовской области ликвидировали 123 памятника.

1 июля глава областной администрации Максим Козицкий заявил, что власти региона намерены избавиться от всех памятников советской эпохи до конца года.

Борьбу с советскими и российскими памятниками на Украине начали в 2015 году после принятия закона о так называемой декоммунизации. К началу 2022 года власти снесли свыше 2,5 тыс. монументов, изменили названия более 900 населенных пунктов и около 50 тыс. улиц. В 2022 году в стране поднялась новая волна борьбы со всем, что напоминает о российской и советской истории и культуре. Министерство культуры заявило, что тогда было изменено 9 859 географических названий и демонтировано 145 памятников, связанных с Россией. По данным ведомства, на Украине за прошлый год демонтировали 28 памятников поэту Александру Пушкину, девять - писателю Максиму Горькому, четыре - полководцу Александру Суворову и еще четыре - писателю Николаю Островскому. Также было снесено свыше 20 памятников советским солдатам.