В Хабаровском крае примут два законопроекта об обращении с животными

В частности владельцев собак и кошек будут штрафовать за самовыгул животных

ХАБАРОВСК, 19 июля. /ТАСС/. Законопроекты со штрафами за самовыгул домашних животных примут в Хабаровском крае до конца года, сообщила ТАСС председатель Законодательной думы Хабаровского края Ирина Зикунова.

"Отмечена необходимость установления дополнительных требований к содержанию, выгулу домашних животных и административной ответственности за их нарушение. Управлению ветеринарии Хабаровского края рекомендовали подготовить соответствующие проекты нормативных правовых актов. Два законопроекта уже разработаны и прошли обсуждение на сайте правительства края", - сказала Зикунова, добавив, что их рассмотрят до конца года.

Законопроектами предполагается штрафовать за самовыгул животных. Нарушителям могут выдать предупреждение либо назначить штраф до 5 тыс. рублей.

Госдума на пленарном заседании в июле приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект, который предоставляет регионам право устанавливать свои правила обращения с бездомными животными. Согласно документу, регионы могут принять законодательные акты, которые позволят им не учитывать методические указания, утвержденные кабмином РФ, при установлении порядка обращения с бездомными животными. В Приморском крае, как сообщалось, собираются рассмотреть поправки в региональное законодательство об умерщвлении агрессивных животных.

Совершенствование правового регулирования

"Очень животрепещущая тема, у которой есть и сторонники, и противники. <...> Какое решение ни прими, всегда находятся широкие общественные круги, которых оно не устраивает. Будь то зоозащитники, которые выступают за животных, противятся эфтаназии и стоят за увеличение госрасходов на пожизненное содержание агрессивных животных. Есть родители, совершенно обоснованно выступающие против такого гипергуманного отношения, которые беспокоятся о жизни и здоровье детей. Есть широкие круги сообщества, которые понимают, что беспомощными перед агрессивными стаями бездомных животных становятся не только пожилые, слабые, но и полные сил, здоровые люди", - рассказала Зикунова.

Она добавила, что федеральный закон открывает возможность регионального регулирования с учетом специфики этого вопроса на определенной территории. "Как сложится регулирующий пакет в исполнительной власти Хабаровского края, зависит от взвешивания самых разных факторов. Но мы должны помнить, что приоритетным для нас является жизнь и здоровье людей, прежде всего детей. Должна быть возможность свободно и спокойно ходить в школу, гулять на детской площадке, отдыхать в парках и скверах", - сказала спикер.

Она отметила, что дума провела значительный объем работы по совершенствованию правового регулирования в области обращения с животными без владельцев, направлялись обращения к министру сельского хозяйства РФ по вопросу разработки и принятия правового акта, регламентирующего чипирование собак, в рабочую группу Госдумы - предложения по подготовке изменений в законодательство для защиты граждан от нападения бродячих собак.

Наряду с этим в крае приняты законы, за счет которых стало возможно муниципалитетам приобретать с помощью краевой субвенции приюты для животных модульного типа, а также предоставлять под приюты земельные участки в государственной или муниципальной собственности в аренду юрлицам без проведения торгов, что упрощает процедуру их строительства.