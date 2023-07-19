Россия планирует открыть в Иссык-Кульской области Киргизии филиал МГУ имени Ломоносова

Как напомнили в Минобразования и науки республики, в Ошском государственном университете уже открыт центр МГУ

БИШКЕК, 19 июля. /ТАСС/. Открытие филиала Московского государственного университета имени Михаила Ломоносова планируется в административном центре Иссык-Кульской области Киргизии городе Каракол. Об этом заявил министр образования и науки республики Каныбек Иманалиев.

"Каныбек Иманалиев сообщил, что в октябре во время визита президента России [Владимира Путина] в Кыргызстан будет подписано соглашение об открытии филиала МГУ в Караколе", - говорится в сообщении пресс-службы Минобразования и науки Киргизии.

В ведомстве напомнили, что в Ошском государственном университете уже открыт центр МГУ имени М. Ломоносова. По словам министра, также подписаны меморандумы о создании в республике совместных киргизско-российского, киргизско-узбекского и киргизско-китайского лицеев в сфере начального профессионального образования.

Как заверил Иманалиев, на базе международного университета "Ала-Тоо" (Бишкек) планируется создание университета инноваций и IT-медицины, в котором будут готовить специалистов в области изменения климата, урбанистики, искусственного интеллекта, логистики и IT-медицины.

"Министр также сообщил, что в 2024 году Министерству образования Кыргызстана исполнится 100 лет и добавил, что планируется проведение глобального форума "Образование для всех - возможности для всех", - подчеркивается в сообщении.

Ранее Москва и Бишкек подписали соглашение о строительстве российской стороной на территории республики девяти современных школ с русским языком обучения.