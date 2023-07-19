Изобретение московских специалистов вошло в топ-10 лучших в медицине

В Научно-исследовательском клиническом институте оториноларингологии им. Л.И. Свержевского создали и запатентовали специальный расширитель для носа, предназначенный для пациентов с искривлением перегородки носа или нарушением функции носового клапана

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Федеральная служба по интеллектуальной собственности Роспатент назвала 10 лучших разработок в медицине, в список вошло изобретение группы специалистов московского Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии (НИКИО) им. Л. И. Свержевского. Об этом журналистам в среду сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Оториноларингологи Научно-исследовательского клинического института оториноларингологии им. Л. И. Свержевского создали и запатентовали специальный расширитель для носа, предназначенный для пациентов с искривлением перегородки носа или нарушением функции носового клапана. Главное преимущество устройства в том, что оно изготавливается индивидуально и учитывает анатомические особенности каждого человека. Благодаря этому расширитель удобен в применении, снижает вероятность возникновения дискомфорта и раздражения в области преддверия носа. Но самое главное, что устройство позволяет улучшить дыхание, что положительно сказывается на качестве жизни пациента. Проект вошел в список 10 лучших разработок в медицине по версии Роспатента", - сказала Ракова.

По ее словам, затруднение носового дыхания является одной из самых частых жалоб пациентов врача-оториноларинголога. Причины возникновения такой проблемы могут быть различными, и в зависимости от этого лечение проводится медикаментозно или хирургически. Одним из альтернативных методов улучшения носового дыхания является ношение устройств, расширяющих просвет носовых ходов.

Именно такую разработку создали и запатентовали сотрудники Института оториноларингологии им. Л. И. Свержевского. Она наиболее актуальна для пациентов, страдающих от затруднения носового дыхания из-за узкого носового клапана. При неэффективности или невозможности проведения стандартных методов лечения данной патологии использование устройства может стать эффективной альтернативой, поскольку его механизм действия заключается в расширении просвета именно этой области носа, подчеркнула заммэра.

"Устройство создают индивидуально под каждого пациента, а сам процесс изготовления проходит в несколько этапов. Сначала специалисты определяют анатомические параметры строения полости носа человека с помощью магнитно-резонансной или компьютерной томографии. После этого изображения обрабатывают на компьютере и создают трехмерную модель. На ее основе с использованием 3D-принтера или методом литья в форму изготавливается полимерный расширитель", - пояснила Ракова.

В испытании разработки принимали участие пациенты с различными патологиями носа. Во всех случаях при использовании устройств они отмечали улучшение носового дыхания и отсутствие дискомфорта. В настоящий момент специалисты Института активно внедряют разработку в свою практику.