Экс-любовница почетного короля Испании требует от него через суд €146 млн

Коринна цу Сайн-Витгенштейн утверждает, что Хуан Карлос I преследовал ее лично или через свое окружение с 2012 по 2020 год

МАДРИД, 19 июля. /ТАСС/. Бывшая любовница почетного короля Испании Хуана Карлоса I Коринна цу Сайн-Витгенштейн (урожденная Ларсен) требует через суд от экс-главы государства компенсацию в размере €146 млн за предполагаемое преследование. Об этом сообщила радиостанция Onda cero.

По ее информации, суд в Лондоне провел предварительное заседание по иску, который женщина подала против почетного монарха, отрекшегося от испанского престола в 2014 году в пользу своего сына Филиппа VI. Защита экс-главы государства просит юридическую инстанцию отклонить жалобу. Юристы полагают, что британские суды не обладают юрисдикцией в отношении иска, и отрицают обвинения в адрес Хуана Карлоса I.

Экс-любовница почетного короля утверждает, что он преследовал ее лично или через свое окружение с 2012 по 2020 год. Тем не менее обвинения в период до 2014 года были исключены, поскольку апелляционный суд Англии и Уэльса ранее постановил, что Хуан Карлос I не может предстать перед судом за действия, совершенные в бытность королем до отречения от престола.

Как ранее сообщала газета Financial Times, спор сторон возник из-за €65 млн, которые Хуан Карлос I, по сообщениям СМИ, перевел женщине в 2012 году "из благодарности и любви". По словам истицы, он хотел, чтобы она сама и ее дети были обеспечены и не боялись судебных споров по поводу наследства монарха. Затем, как утверждает цу Сайн-Витгенштейн, Хуан Карлос I попросил вернуть эти деньги или "сделать их доступными для его пользования". По ее словам, после того как она отказалась сделать это, отрекшийся от престола почетный король ложно обвинил ее в краже средств и оклеветал перед ее семьей и деловыми партнерами, что обернулось для нее потерей доходов.

Почетный монарх состоит в браке с Софией Греческой с 1962 года. В настоящий момент 85-летний Хуан Карлос I проживает в ОАЭ. Он переехал туда в 2020 году на фоне нескольких скандалов, в которых оказался замешан. В начале марта 2022 года прокуратура Испании объявила о прекращении следственных действий.