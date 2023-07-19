Турпоток в КБР вырос почти на 13% за шесть месяцев 2023 года

За этот период регион посетили 621 тыс. туристов

НАЛЬЧИК, 19 июля. /ТАСС/. Турпоток в Кабардино-Балкарию (КБР) за первое полугодие 2023 года составил 621 тыс. человек, что на 12,9% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщили журналистам в среду в министерстве курортов и туризма региона.

"За первые шесть месяцев текущего года Кабардино-Балкарию посетили 621 тыс. туристов, что на 12,9% выше прошлогоднего уровня за аналогичный период. В топ-5 популярных мест субъекта вошли Приэльбрусье (Южное и Северное), город Нальчик, экстрим-парк "Флай Чегем" и археолого-туристический комплекс "Верхняя Балкария", - говорится в сообщении.

По определению главы ведомства Мурата Шогенцукова, Кабардино-Балкария предлагает качественные турпродукты по приемлемым ценам. "Регион привлекает разнообразием отдыха и гостеприимством, поэтому все большее количество туристов выбирают для путешествия республику. Приятно, что стали чаще возвращаться и привозить друзей и родных", - отметил он.

Благодаря нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства" в регионе увеличилось количество средств размещения до 240 единиц. Появились комфортные условия для отдыха у воды, констатирует Шогенцуков.