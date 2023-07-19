Военкор Кристель Нэан предложила объединить западных журналистов в России в одну команду

Президент России Владимир Путин похвалил ее работу и пообещал поддержку проекту

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Журналистов из западных стран, которые сегодня работают в России, нужно объединить в одну команду. С таким предложением выступила главный редактор интернет-портала Donbass insider, военный корреспондент Кристель Нэан в среду на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".

"Почти все из западных журналистов, которые говорят правду, несмотря на риски и угрозы, это независимые журналисты, которые работают каждый сам по себе. И я вижу, что это не самый эффективный вариант. <…> Мы работаем иногда друг с другом по маленьким проектам, но я думаю, что нам нужно соединить всех западных журналистов в одну команду, чтобы у нас была большая эффективность", - сказала она.

По словам Нэан, анализ статей из французских СМИ, который она провела вместе с коллегой, показал, что там действует "огромная машина пропаганды". "Если вы поддержите этот проект, мы будем продолжать работать вместе с "Мастерской новых медиа" и "Россия - страна возможностей", чтобы соединить этих журналистов в одну команду. Чтобы все ребята, которые сейчас как отдельные пальцы, были как один кулак, который будет эффективнее воевать с западной пропагандой. Все мы журналисты с Запада, и мы знаем, как работает западная пропаганда и как эффективно с ней воевать", - добавила она.

Президент РФ Владимир Путин похвалил работу Нэан и пообещал поддержку ее проекту.

Наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей" возглавляет Путин. Также в него входят первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощники главы государства Максим Орешкин и Андрей Фурсенко, вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, руководители профильных министерств, глава Сбербанка Герман Греф и другие. Заседания набсовета проходят каждый год - Путин общается с финалистами конкурсов, выслушивает предложения, а по итогам - формулирует поручения.

Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ в мае 2018 года. За пять лет участниками ее проектов стали 20 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами - более 1 500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.