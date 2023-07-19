Баку исключил из списка нежелательных лиц 58 иностранных журналистов, включая 8 россиян

Решение приняли в связи с отмечаемым в стране 22 июля Днем национальной печати

БАКУ, 19 июля. /ТАСС/. Азербайджан исключил из черного списка нежелательных лиц 58 иностранных журналистов, которые были внесены в него за "незаконное посещение территории страны". Об этом говорится в распространенном в среду совместном заявлении МИД, Агентства развития медиа и Совета по прессе республики.

Решение принято в связи с отмечаемым в стране 22 июля Днем национальной печати.

"В рамках "Года Гейдара Алиева" и в 148-ю годовщину создания национальной печати азербайджанская сторона приняла решение об исключении из списка нежелательных лиц имен 58 иностранных журналистов, незаконно посетивших бывшие оккупированные территории страны", - говорится в заявлении. В нем отмечается, что тем самым отменяется запрет на их въезд в Азербайджан.

К заявлению прилагается список журналистов, среди которых восемь россиян. Среди них - корреспонденты "Аргументов и фактов" Александр Колесниченко, журнала "Авторевю" Александр Виноградов и Константин Сорокин, заместитель главного редактора журнала "ВВП" Дмитрий Бавырин, корреспондент Первого канала Иван Прозоров, журналисты Александра Рыжакова, Светлана Курчицкая и альпинист, блогер Андрей Баклашов.