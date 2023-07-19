Бойцам из Смоленской области доставили на позиции в ЛНР генераторы и масксети

Депутат Госдумы Артем Туров отметил, что маскировочные сети сделали жители области

КРЕМЕННАЯ /ЛНР/, 19 июля. /ТАСС/. Депутат Госдумы Артем Туров доставил на позиции военнослужащих из Смоленской области под Кременной в ЛНР электрогенераторы, масксети и средства гигиены.

"Привезли генераторы, средства гигиены, салфетки влажные, порошки, шампуни, гели для душа, станки фирменные, пены для бритья то, что необходимо бойцам, сети маскировочные для техники", - сказал он, обращаясь к бойцам.

Маскировочные сети сделаны неравнодушными жителями Смоленской области. По словам Турова, их плетут во всех районах области.

В предыдущую свою поездку Туров вместе со смоленскими единороссами привез квадрокоптеры, средства связи, тепловизоры и автомобили для военнослужащих из Смоленской области.