Посол гостеприимства предложила Путину организовать премию "Россия - страна возможностей"

Анна Пивоварова считает, что на платформе "огромное количество людей, которые вдохновляют своими делами абсолютно в разных сферах"

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Посол гостеприимства Ростовской области Анна Пивоварова предложила президенту России Владимиру Путину провести в Сочи финал премии "Россия - страна возможностей" для людей разных сфер деятельности. Инициатива была поддержана, сообщила она в среду журналистам по итогам заседания набсовета АНО "Россия - страна возможностей".

"Я сегодня Владимиру Владимировичу предложила провести премию "Россия - страна возможностей", потому что считаю, что на платформе огромное количество людей, которые вдохновляют своими делами абсолютно в разных сферах нашей жизни, и предложила провести финал этой премии в Сочи на Всемирном фестивале молодежи, где мы как раз будем проявлять свое гостеприимство, и там мы отметим лучших из лучших и проведем финал. Инициативу поддержали", - сказала она.

Наблюдательный совет платформы "Россия - страна возможностей" возглавляет президент РФ Владимир Путин. Также в него входят первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко, помощники главы государства Максим Орешкин и Андрей Фурсенко, вице-премьеры РФ Татьяна Голикова и Дмитрий Чернышенко, руководители профильных министерств, глава Сбербанка Герман Греф и другие.

Заседания набсовета проходят каждый год - Путин общается с финалистами конкурсов, выслушивает предложения, а по итогам - формулирует поручения. Платформа "Россия - страна возможностей" была создана по инициативе президента РФ в мае 2018 года. За 5 лет участниками ее проектов стали 20 млн человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами - более 1 500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.