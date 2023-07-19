В Москве фотографы-профессионалы, любители и дети из ДНР показали свои работы на выставке

В пресс-службе фонда "Нотайвори" отметили, что участников отобрали по результатам конкурса

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Профессиональные фотографы, любители, а также дети от 4 до 18 лет, проживающие на территории Донецкой Народной Республики (ДНР), представили свои работы на открывшейся в Москве в среду выставке-конференции фонда "Нотайвори" "Донбасс Необычайный", отметили в пресс-службе фонда.

"Фотографы-профессионалы и любители, а также дети от 4 до 18 лет, проживающие на территории Донецкой Народной Республики, поделились своим видением природы региона. <…> Фотографы и дети на время смогли отвлечься от событий, происходящих в их родных краях", - говорится в сообщении.

Участники выставки были отобраны по результатам конкурса, который провел фонд "Нотайвори". Победители были выбраны в трех номинациях - "Лучшая мобильная съемка", "Лучший профессиональный кадр" и "Лучший рисунок". Они получили возможность разместить свои работы в арт-холле "Президент" на Арбате. Выставка продлится до 21 июля.

По словам исполнительного директора фонда Светланы Вагановой, проект "Донбасс Необычайный" позволил осуществить обмен опытом между экспертами в области экологии, популяризировать историческое, культурное и природное наследие Донбасса среди населения России. "Экологическое просвещение и знания об удивительной уникальности природы и культуры регионов - неотъемлемая часть жизни населения нашей страны", - цитирует ее пресс-служба.

Среди представленных на выставке фотографий есть изображения заповедника "Хомутовская степь - Меотида", а также панорамы ландшафтно-рекреационного парка "Донецкий кряж".

Цель проекта "Донбасс Необычайный", организованного фондом "Нотайвори", заключается в сохранении исторического и культурного наследия, природных богатств Донецкой Народной Республики, социальной адаптации жителей ДНР. Проект реализован при поддержке Фонда президентских грантов, а также ООО "Рефарм", ООО "Рельеф-Центр", Государственного комитета по экологической политике и природным ресурсам при главе ДНР.