В Якутии открыли первое быстровозводимое почтовое отделение

Строительство заняло три месяца

ТАСС, 21 июля. Первое быстровозводимое почтовое отделение, строительство которого заняло три месяца, открылось в Якутии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Почты России".

"Почта открыла первое в Якутии быстровозводимое отделение. В поселке Чульман "Почта России" построила современное отделение по технологии быстровозводимой конструкции", - сообщили в пресс-службе.

Одна из основных проблем поселка Чульман - ветхие и аварийные здания. Взамен двух устаревших помещений, расположенных в разных микрорайонах "Почта России" за три месяца построила здание из сэндвич-панелей. Здесь есть центральное водоснабжение, электрическое отопление, кондиционер, комната для персонала. Для удобства маломобильных людей установили пандус, кнопку вызова персонала, сделали широкие дверные проемы для входа, а в клиентском зале разместили тактильные элементы. Общая площадь здания 51 кв. м, площадь клиентского и операционного зала - 32,5 кв. м.

Директор республиканского управления федеральной почтовой связи Петр Птицын добавил, что следующие подобные отделения откроются в поселке Усть-Мая и в городе Мирном.