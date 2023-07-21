Строители Бурятии отремонтировали здание многофункционального центра в Старобешево в ДНР

В нем будут работать 10 человек

УЛАН-УДЭ, 21 июля. /ТАСС/. Здание многофункционального центра в поселке Старобешево в Донецкой Народной Республике отремонтировали строители из Бурятии. Об этом сообщили ТАСС в пятницу в министерстве строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии.

"Бурятские строители завершили ремонт здания многофункционального центра в центре Старобешевского района. Таким образом, к сдаче готов очередной объект в рамках соглашения, подписанного между Республикой Бурятия и подшефным районом ДНР. Из бюджета республики Бурятия на эти цели было направлено 2,8 млн рублей", - сообщили в министерстве.

В здании 1968 года постройки заменили двери, вместо деревянных рам на окнах установили металлопластиковые, выполнили монтаж пандусов, сделали удобный вход для маломобильных граждан. Строители покрасили стены на площади более 300 кв. м и провели другие отделочные работы.

"Созданы все необходимые условия. Как для работников многофункционального центра, так и для посетителей. В здании установлены центробежный насос с электродвигателем, вентили, задвижки, затворы, обратные клапаны, проходные краны на стальных трубопроводах", - отметили в Минстрое Бурятии.

В обновленном МФЦ будут работать 10 сотрудников. Они обслуживают весь Старобешевский район - около 40 тыс. человек и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики: в среднем за день - до 250 клиентов.

"Необходимые условия для работы сотрудников и посетителей созданы. Многофункциональный центр позволил разгрузить прием граждан в учреждениях налоговой службы, ЗАГС, полиции, Пенсионного фонда, Росреестра и других. И, самое главное, жителям Старобешевского района стало намного удобнее получать все госуслуги в одном окне, теперь в комфортных условиях", - отметил заведующий сектором капитального строительства администрации Старобешевского района ДНР Роман Паша.

О сотрудничестве

16 июня 2022 года во время поездки в ДНР глава Бурятии Алексей Цыденов подписал соглашение о сотрудничестве со Старобешевским районом, с этого момента регион начал оказывать помощь подшефному району ДНР. Министерство строительства и модернизации Республики Бурятия курирует там строительно-монтажные работы 8 объектов, разработку проектной документации по 22 объектам и текущий ремонт дорог на 7 участках. В 2022 году в подшефном районе отремонтировали 52 социальных объекта: школы, детские сады, многоквартирные дома, району переданы грузовые автомобили, оргтехника, компьютеры и учебники для школ, на эти цели было выделено порядка 500 млн рублей.