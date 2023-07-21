Детские технопарки Москвы проведут ток-шоу "100 вопросов взрослому" о речных электросудах

Онлайн-мероприятие состоится 24 июля

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Детские технопарки проведут для юных москвичей и их родителей ток-шоу "100 вопросов взрослому. Московские электрические суда - инновационные разработки на базе российского производства" в онлайн-формате 24 июля. Героем эфира станет руководитель отвечающей за разработку современных электросудов компании Андрей Гурленов, сообщается в пятницу на портале мэра Москвы.

"Новый проект основан на взаимодействии юных слушателей с известными деятелями страны, которые внесли вклад в развитие ее экономики. На своем примере гости эфиров будут рассказывать о том, чем занимаются, и, может быть, их истории и ответы на вопросы помогут молодым людям сориентироваться в выборе жизненного пути. Эфир состоится 24 июля в 17:00. Участие бесплатное, но нужна предварительная регистрация", - приводятся слова руководителя столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексея Фурсина.

Гурленов ответит на вопросы слушателей и модератора, поделится интересными фактами и расскажет, где строят электротрамвайчики, почему их делают на электротяге и кто управляет судном. Прислать вопросы можно до и во время эфира в сообщения в Telegram-канале "Детские технопарки Москвы", а модератор задаст их. Авторы самых интересных вопросов получат сувениры от детских технопарков.

По Москве-реке этим летом начали ходить первые в мире круглогодичные инновационные электросуда - экологичный вид транспорта, который не загрязняет воздух и безопасен для экосистемы реки. Это касается также всей сопутствующей инфраструктуры - плавучих причалов, зарядных станций и пунктов технического обслуживания.