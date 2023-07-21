Председатель фонда "Защитники Отечества" рассказала о трудоустройстве 55 ветеранов СВО

Анна Цивилева отметила, что в рядах фонда трудятся жены и матери погибших бойцов СВО, а также социальные работники, которые имеют большой опыт социальной помощи

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Около 55 ветеранов специальной военной операции трудятся в Фонде поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Об этом в пятницу сообщила председатель фонда Анна Цивилева.

"В рядах нашего фонда трудятся на данный момент 55 участников специальной военной операции, ветеранов. Когда они общаются с подобными людьми, конечно, находят большее понимание и общий язык", - сказала она на первом форуме ветеранов боевых действий специальной военной операции государственного фонда "Защитники Отечества" "Справедливость. Забота. Уважение".

Цивилева добавила, что в рядах фонда трудятся жены и матери погибших бойцов СВО, а также социальные работники, которые имеют большой опыт социальной помощи.