21 июля, 07:57
Военная операция на Украине

Председатель фонда "Защитники Отечества" рассказала о трудоустройстве 55 ветеранов СВО

Анна Цивилева отметила, что в рядах фонда трудятся жены и матери погибших бойцов СВО, а также социальные работники, которые имеют большой опыт социальной помощи

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Около 55 ветеранов специальной военной операции трудятся в Фонде поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Об этом в пятницу сообщила председатель фонда Анна Цивилева.

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"В рядах нашего фонда трудятся на данный момент 55 участников специальной военной операции, ветеранов. Когда они общаются с подобными людьми, конечно, находят большее понимание и общий язык", - сказала она на первом форуме ветеранов боевых действий специальной военной операции государственного фонда "Защитники Отечества" "Справедливость. Забота. Уважение".

Цивилева добавила, что в рядах фонда трудятся жены и матери погибших бойцов СВО, а также социальные работники, которые имеют большой опыт социальной помощи. 

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