Около 4 тыс. выпускников стали победителями московского межпредметного конкурса

Вузы - партнеры конкурса могут начислить победителям суммарно до 10 баллов

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Почти 4 тыс. выпускников стали победителями и призерами московского конкурса межпредметных навыков и знаний "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал". Результаты конкурса учитываются при поступлении в вузы, рассказали ТАСС в пятницу в пресс-службе департамента образования и науки города Москвы.

"В этом учебном году в конкурсе участвовали более 30 тыс. выпускников. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Проекты представляли учащиеся из 615 школ 82 городов России. В финал вышли более 15 тыс. участников, а победителями и призерами стали 3 899 участников", - сообщил замдиректора московского центра качества образования департамента образования и науки Евгений Носков.

Отмечается, что вузы - партнеры конкурса могут начислить победителям суммарно до 10 баллов. Некоторые вузы дают дополнительные баллы даже участникам, которые не стали победителями, но показали достойные результаты на конкурсе. В этом учебном году в разработке заданий и проведении конкурса участвовали 36 вузов.

"Специалисты создали более 6 тыс. заданий, проверяющих теоретическую и практическую подготовку выпускников в рамках будущих профессий. В помощь участникам они записали 182 видеолекции общим объемом более 3,5 тыс. часов. Кроме того, эксперты опубликовали письменные разборы заданий, провели 180 онлайн-консультаций, рассмотрели все сложные задачи и дали ответы на вопросы, которые могли бы вызвать затруднения у участников", - добавили в пресс-службе.

Конкурс "Интеллектуальный мегаполис. Потенциал" состоял из теоретической и практической частей. Так, ученики медицинских классов составляли пошаговый план оказания первой помощи, выпускники инженерных классов строили 3D-модели по заданным чертежам, составляли системы уравнений и давали логическое объяснение решению задач, а учащиеся IT-классов работали с базами данных и SQL-запросами. Практическая часть проходила на базе вузов. Конкурсные испытания способствуют подготовке выпускников к исследовательской деятельности, использованию предпрофессиональных знаний и умений для решения прикладных практико-ориентированных задач.