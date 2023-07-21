ФОК в Южном Бутове введут в эксплуатацию в 2024 году

По словам руководителя Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова, сейчас готовность объекта оценивается примерно на 17%

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Южном Бутове на Остафьевской улице завершат в следующем году. Об этом сообщил в пятницу руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

"На текущий момент готовность объекта оценивается примерно на 17%, на финальном этапе монолитные работы, приступаем к устройству наружных инженерных сетей, началась установка металлоконструкций здания. Завершить основные строительные работы на объекте планируем в следующем году", - сказал Загрутдинов, чьи слова приводит пресс-служба депстроя.

Как уточнили в департаменте, единая пропускная способность ФОК составит около 1,5 тыс. человек в сутки. Двухэтажный объект площадью более 8,6 тыс. кв. м будет включать: бассейн для оздоровительного плавания с ванной 25 м на 16 м, бассейн для обучения плаванию детей с ванной 10 м на 6 м, тренажерный зал с зоной кросс-фита площадью не менее 200 кв. м, ледовое поле 30 м на 60 м, медицинский блок, необходимые административные и технические помещения.

"Спорткомплекс будет приспособлен для комфортного посещения маломобильных посетителей. Прилегающую территорию благоустроим: появятся велопарковки, небольшой сквер, также будет оборудована парковка на 68 машино-мест, в том числе 11 машино-мест для маломобильных людей", - заключили в пресс-службе.