Движение на нескольких улицах в районе Хамовники перекроют 22 июля

Ограничения связаны с проведением концерта

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Движение транспорта и парковка по нескольким улицах в Хамовниках будут ограничены 22 июля в связи с проведением концерта. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Завтра будет временно закрыто движение для транспорта на ряде улиц в районе Хамовники в связи с проведением концерта. Движение будет закрыто: с 08:00 до окончания мероприятия на съезде с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора; с 20:00 до окончания мероприятия на улицах Савельева, Доватора, 3-й Фрунзенской, Ефремова, Трубецкой, 10-летия Октября, а также в Проектируемом проезде №2309, в переулке Хользунова и на дублере Комсомольского проспекта", - говорится в публикации.

Также уже до окончания мероприятия недоступна парковка на участках временных ограничений.