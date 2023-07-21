В Москве проверили более 50% газовых плит с начала года

Заммэра Москвы Петр Бирюков отметил, что выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства (КГХ) проверили свыше 900 тыс. газовых плит, установленных в квартирах москвичей. Об этом сообщил ТАСС в пятницу заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Плановое техобслуживание всего газифицированного жилого фонда столицы проводится ежегодно, эта работа находится на особом контроле. Обязательно делаем диагностику внутридомового газопровода и газовых приборов в квартирах. С начала года проверили более 900 тыс. газовых плит - половину от общего числа", - сказал он.

Заместитель мэра отметил, что выявленные нарушения оперативно устраняются, с жителями проводится соответствующий инструктаж, им выдают памятки.

"На сегодняшний день в столице более 1,8 млн семей используют газовые плиты, для безопасной эксплуатации этого оборудования очень важно своевременно контролировать его состояние и срок работы. Именно постоянный контроль и регулярные проверки позволяют вовремя выявить устаревшие или неисправные приборы, которые могут представлять опасность", - добавил Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства напомнил, что срок службы газовой плиты составляет в среднем 10-12 лет, после этого поддерживать ее безопасную работу практически невозможно.

Информация о датах и времени проведения проверок газового оборудования размещается на информационных стендах, установленных в подъездах и во дворах, заключили в пресс-службе КГХ.