В "Систему-112" в Подмосковье поступило более 400 обращений о заблудившихся в лесах

Для определения местоположения заявителю отправляют запрос на определение его координат

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Специалисты службы спасения Московской области с начала года получили более 400 обращений, связанных с заблудившимися в лесах. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба региональной "Системы-112".

"С начала этого года на единый номер 112 поступило более 400 обращений о заблудившихся в лесах. Ежегодно в летний период количество таких звонков резко возрастает. <...> Летом в Московской области традиционно начинается грибной сезон. Отправляясь в лес за грибами, соблюдайте простые правила: всегда берите с собой полностью заряженный мобильный телефон, одевайтесь в яркую одежду, чтобы быть заметнее в лесном массиве. Берите с собой запас воды и, если нужно, лекарства, назначенные лечащим врачом. И, конечно, всегда предупреждайте близких, куда вы идете, откуда планируете заходить в лес", - говорится в сообщении.

Благодаря работающей в "Системе-112" Московской области функции геопозиционирования поиски заблудившихся проходят оперативно. Для определения местоположения специалист отправляет заявителю запрос на определение его координат. Обратившийся переходит по ссылке, и оператор видит на интерактивной карте его точное местоположение.