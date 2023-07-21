На ВДНХ разработали карту для детей

В частности, с помощью карты можно найти "Робостанцию", "Союзмультпарк" и Театр сказок

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Специальная карта для посещения ВДНХ в Москве с детьми разработана и опубликована на официальном сайте выставки, в перспективе будет создана ее печатная версия. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба ВДНХ.

"На ВДНХ разработали карту для самых маленьких посетителей. Она размещена на официальном сайте Главной выставки страны в разделе "ВДНХ детям". Благодаря ей дети могут ориентироваться на территории выставки не хуже, чем взрослые, и вместе с родителями смогут планировать прогулки. <…> Детская карта ВДНХ яркая, веселая и будет понятна даже дошколятам. Благодаря ей мальчишки и девчонки могут ориентироваться на огромной территории Выставки не хуже, чем во дворе своего дома. Теперь они сумеют выстроить самый длинный и интересный маршрут по ВДНХ, а заодно узнают, где продаются самые вкусные в мире пончики", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с помощью карты можно найти "Робостанцию", "Союзмультпарк", Театр сказок, "Москвариум", "Детское посольство", "Городскую ферму", Музей городского хозяйства Москвы, галерею "Лес" и многие другие объекты ВДНХ. Кроме того, на карте представлены гастрономические локации выставки: кафе "АндерСон на даче", ресторан "Домик в саду", павильон "Лаборатория мороженого", ресторан "Оттепель", "Рестомаркет", ресторан "Московское небо". Также на детской карте ВДНХ обозначены специальные информационные стелы "Потеряшки" с изображением талисманов ВДНХ. Эти конструкции установлены для того, чтобы дети, которые заблудились или отстали от семьи, быстрее нашлись.