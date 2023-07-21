Сенатор Рукавишникова предложила создать единую базу правовых актов новых регионов

Ирина Рукавишникова сообщила, что параллельно с созданием новых органов исполнительной власти в регионах необходимо соблюсти процедуры разграничения имущества в рамках федеральной, региональной и муниципальной собственности

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Необходимо создать единый банк данных правовых решений ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей для упрощения процесса гармонизации законодательства новых субъектов РФ с российскими законами. Об этом заявила первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

"Для упрощения процесса гармонизации можно было бы подумать о создании единой базы правовой информации и правовых актов в новых территориях. Нам кажется, что было бы правильно сформировать так называемый банк данных правовых решений. На сегодняшний день в цифровом варианте такого банка нет", - сказала сенатор на заседании президиума Совета законодателей РФ при обсуждении вопроса интеграции новых субъектов в российскую правовую систему.

Она также отметила, что параллельно с созданием новых органов исполнительной власти в регионах необходимо соблюсти процедуры разграничения имущества в рамках федеральной, региональной и муниципальной собственности.

"Понятно, что абсолютно другое устройство в новых регионах, которые были присоединены, создает определенные проблемы. Такого рода организационные административные барьеры предстоит в ближайшее время устранить и на законодательном уровне. Предлагаю подключить к этой работе профильные ведомства - Росимущество и Росреестр", - сказала Рукавишникова.

Кроме того, по ее словам, формирование органов местного самоуправления (МСУ) "сопряжено с созданием муниципальных образований на данных территориях", для чего необходимо установить их границы на местности. "Это очень серьезная не только законодательная, но и практическая работа. И здесь очень важно, что в РФ территориальное деление МСУ и административно-территориальное устройство взаимосвязаны. В связи с этим законодательство новых регионов и, как следствие, административно-территориальное устройство необходимо привести в соответствие с положениями земельного и градостроительного законодательства. Сами по себе эти сферы достаточно сложные, поэтому здесь необходимо погружать наших коллег-специалистов в эти вопросы", - отметила парламентарий.

Переподготовка специалистов

Также она заявила о необходимости "полноценного погружения в земельное законодательство на уровне переподготовки, включая специфические инструменты". Это касается таких острых вопросов, как оборот земель сельхозназначения, использование земель лесного и водного фондов.

"Особую озабоченность и непонимание у коллег [из регионов] вызывает такой инструмент, как разграничение по уровням власти. Безусловно, наших коллег в новых территориях интересует судебная практика, здесь очень мало внимания уделяется изучению судебной практики Российской Федерации и отдельно позициям Конституционного суда. Здесь должны быть приглашены специалисты именно из этих сфер", - считает Рукавишникова.

Она предложила отразить в итоговом протоколе заседания Совета законодателей вопрос о координации подготовки специалистов и переподготовки кадров на уровне совета, либо на базе одной из палат парламента.

"Наш комитет по конституционному законодательству и госстроительству мог бы взять на себя определенные вопросы и просто координировать и курировать процесс подготовки централизованно, потому что на сегодняшний день наши коллеги едут в различные субъекты РФ, совершенно по-разному там строятся эти подходы по повышению квалификации, где-то не хватает явно специалистов федерального уровня с глубокими знаниями в отраслевом законодательстве", - подчеркнула первый зампред комитета СФ по законодательству.