Во Владимирской области при рождении ребенка семьям планируют выдавать подарок или выплату

По словам губернатора региона Александра Авдеева, в перспективе размер выплат планируют увеличивать, сейчас сумма составляет 10 тыс. рублей

ТАСС, 21 июля. Правительство Владимирской области разработало проект изменений в закон о соцподдержке, согласно которым семьи смогут получить подарочный набор для ухода за новорожденным или выбрать вместо него единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей. Законопроект внесли в заксобрание региона, сообщила в пятницу пресс-служба облправительства.

"Правительство Владимирской области внесло в законодательное собрание проект изменений в закон "О социальной поддержке и социальном обслуживании отдельных категорий граждан во Владимирской области". Он предусматривает дополнительные меры поддержки при рождении ребенка в виде подарочного набора принадлежностей для ухода за новорожденным либо единовременной денежной выплаты в размере 10 тыс. рублей - по выбору заявителя", - говорится в сообщении.

По словам губернатора региона Александра Авдеева, в перспективе размер выплат планируют увеличивать. "Сумма пока небольшая, но, уверен, она станет хорошим подспорьем для молодых родителей. По мере развития экономики региона и роста доходов областного бюджета будет возможность ее поэтапно увеличивать. Надеемся на депутатскую поддержку нашей инициативы", - цитирует его пресс-служба.

Мера поддержки предусмотрена для детей, которые родятся в государственных роддомах Владимирской области. В случае одобрения документа законодательным собранием семьи смогут получать подарки для детей уже с 1 октября 2023 года. Для финансирования этой меры поддержки будут использоваться средства из бюджета региона, расходы на эти цели также планируется заложить в областной бюджет на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов.

В начале июля Авдеев сообщил, что число семей во Владимирской области, в которых воспитываются трое и более детей, за последние 10 лет увеличилось в два раза. В 2013 году в регионе было около 7 тыс. многодетных семей, а в 2023 году - в два раза больше, свыше 14,5 тыс.