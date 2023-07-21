В Подмосковье с начала года более 150 детей временно устроили в ресурсные семьи

Сейчас ресурсных семей в регионе более 300

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Свыше 150 детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, временно устроили в ресурсные семьи в Московской области. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба министерства социального развития Подмосковья.

В пресс-службе пояснили, что ресурсная семья - это форма временного устройства детей, попавших в трудную ситуацию, при которой минимизируется или совсем исключается их нахождение в учреждении.

"С начала года в ресурсные семьи были устроены более 150 детей. В такую семьи попадает ребенок только тогда, когда у него нет родственников или нужно время, чтобы их найти. Отмечу, что наши специалисты прилагают для этого много усилий, и если не получается, то ресурсные семьи приходят на выручку", - привели в тексте слова министра социального развития региона Людмилы Болатаевой.

Отмечается, что в ресурсных семьях опека оформляется официально сроком не более 8 месяцев, а в результате ребенок возвращается родным родителям, родственникам или в приемную семью.

"В ресурсной семье дети чувствуют себя комфортнее и спокойнее, чем в семейном центре. Число таких семей в нашем регионе растет - сейчас их более 300", - добавила Болатаева.