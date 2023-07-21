Бизнесмена Шпигеля госпитализировали с заседания суда по делу экс-губернатора Белозерцева

Основателя фармацевтической компании "Биотэк" обвиняют в даче взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву

МОСКВА, 21 июля. /ТАСС/. Основатель фармацевтической компании "Биотэк" Борис Шпигель, обвиняемый в даче взяток экс-губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву, был экстренно госпитализирован во время заседания суда. Об этом ТАСС в пятницу сообщила зампредседателя ОНК Москвы Ольга Дружинина.

"Сегодня во время выездного судебного заседания у Бориса Шпигеля поднялось давление до 200, и он упал. Ему пытались оказать помощь на месте врачи при изоляторе, однако было принято решение об экстренной госпитализации", - сказала она.

Заседания суда проходят на территории столичного СИЗО "Матросская Тишина" из-за проблем со здоровьем Шпигеля. Администрация изолятора не пускает туда журналистов.

"Ему необходим постоянный контроль здоровья медиками, нужны лекарства и условия, которые обеспечить в изоляторе не могут. Но несмотря на ухудшение его состояния здоровья, суд продолжает отказывать ему в изменении меры пресечения на ту, которая не связана с содержанием под стражей. Отказывая в изменении меры, суд ссылается на то, что Шпигель якобы может скрыться. Но возникает вопрос: как человек с браслетом может скрыться от правоохранительных органов?" - добавила Дружинина.

Белозерцева обвиняют в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) от владельца компании "Биотэк" Шпигеля через водителя. Экс-губернатора также обвиняют по ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение оружия и боеприпасов). Речь идет о пистолете и патронах к нему, найденных в доме Белозерцева. Все фигуранты дела находятся под стражей.